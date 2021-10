DJ 98 Prozent würden Übersetzungsagentur Eurocom weiterempfehlen - Ergebnisse der Kundenzufriedheitsumfrage 2021

Wien (pts010/19.10.2021/09:33) - Ein sehr erfreuliches Resümee ergab die alljährliche Eurocom-Umfrage zur Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden: Fast alle würden die führende Übersetzungsagentur Österreichs weiterempfehlen.

Zufriedene Kundinnen und Kunden sind das Um und Auf jedes erfolgreichen und zukunftsorientierten Unternehmens. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber nicht immer ganz einfach zu erreichen und zu überprüfen. Eine der objektiven Methoden ist eine Zufriedenheitsumfrage, die Eurocom seit Jahren anwendet und gezielt in seinen kontinuierlichen Verbesserungsprozess integriert hat. "So können wir etwaige Schwächen unmittelbar erkennen und beheben", leben Anita Wilson und Klaus Fleischmann als CEOs von Eurocom Transalation Services ihr Qualitätsmanagement.

Erfolgreiche Umsetzung

Die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage stellen Eurocoms Qualitätsmanagement ein sehr gutes Zeugnis aus. So würden nicht nur beinah alle Kunden Eurocom als Übersetzungsdienstleister weiter empfehlen, sondern schätzen generell die geleistete Qualität. Generell zufrieden und sehr zufrieden waren alle Kundinnen und Kunden hinsichtlich der sprachlichen Qualität und der Lieferfristen. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis und der technischen Kompetenz waren lediglich jeweils zwei Befragte nicht zufrieden. Auch bei Service, Kommunikation und der persönlichen Betreuung erreicht Eurocom Spitzenwerte. "Diese Ergebnisse bestätigen unseren Weg," sind Anita Wilson und Klaus Fleischmann sehr zufrieden. "Vor allem aber zeigen sie uns, dass wir die hohen Erwartungen, die wir an uns selbst stellen, auch bei unseren Kundinnen und Kunden erfüllen."

110 Bäume

Als "Dankeschön" für die Teilnahme spendet Eurocom pro ausgefüllten Fragebogen einen Baum via growmytree.com. Da es für jedes erfolgreiche Übersetzungsprojekt auch ein "Eurocom-Gegenüber" im Projektmanagement benötigt, werden insgesamt 110 Bäume gepflanzt. Damit zeitigt diese Umfrage in mehrerlei Hinsicht positive Resultate.

Neue Angebote

Die Umfrage unterstreicht auch, dass Eurocom ganz nah am Kunden ist und daher auch das Leistungsangebot entsprechend ausbaut und adaptiert. Unter "Language Managed Services" übernimmt Österreichs führendes Übersetzungsbüro Aufgaben in den Bereichen Terminologie, Fachliche Prüfung, Machine Translation und Global SEO. "Je nach Bedarf können wir den gesamten Aufgabenkomplex oder nur Teilaspekte davon übernehmen," erklärt CEO Anita Wilson. "Und in der Umfragen stießen die Language Managed Services bereits auf reges Interesse."

Mehr Informationen?

Kontaktieren Sie uns, falls Sie eine genauere Auswertung dieser Zufriedenheitsumfrage hätten, via E-Mail an: info@eurocom.at. Wir schicken Ihnen gerne eine Zusammenfassung!

Über Eurocom Translation Services eurocom Translation Services GmbH ( http://www.eurocom.at ) ist eine 100%ige Tochter der Kaleidoscope GmbH ( https:// www.kaleidoscope.at ). Das gemeinsame Motto lautet: Taking Your Content Global - mit Kaleidoscope spricht Ihr Produkt alle Sprachen! Die Kombination aus jahrzehntelangem Know-how, unseren Softwarelösungen und ausgesuchter marktführender Software unserer Technologiepartner macht das möglich. Gepaart mit dem Full-Service-Angebot der eurocom, Österreichs größtem und innovativsten Übersetzungsbüro, bietet Kaleidoscope eine einmalige und unschlagbare Synergie aus Sprache und Technologie!

