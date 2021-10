Der US-Energiekonzern The Southern Company (ISIN: US8425871071, NYSE: SO) wird am 6. Dezember 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 66 US-Cents ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Record day ist der 15. November 2021. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 2,64 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 62,45 US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2021) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,23 ...

