Hannover (www.anleihencheck.de) - Die in der vergangenen Woche bekanntgegebenen Preisdaten in den USA haben die Sorgen um eine eher anhaltende und weniger nur temporäre Inflation wieder etwas erhöht, so die Analysten der Nord LB.Zwar hätten die Preise in einigen Sektoren nachgegeben, die im Zuge der Wiedereröffnung der Wirtschaft besonderes hohe Preiszahlen verzeichnet hätten (wie Gebrauchtwagen, Hotelübernachtungen, Flugtickets). Doch immer mehr werde ersichtlich, dass die Güterengpässe - und vor allem die Lage auf den Energiemärkten - zu anhaltend hohen Preissteigerungen führen würden. Ähnliche Entwicklungen seien auch in den chinesischen Daten zu verzeichnen gewesen. Dieses Makro-Umfeld hätte eigentlich zu einem weiteren Anstieg der Renditen führen können, doch entweder sei bereits einiges in den Kursen eingepreist, oder die Marktteilnehmer würden sich bereits Gedanken machen, ob die Inflationstendenzen nicht schon wieder perspektivisch die globale Konjunkturerholung gefährden könnte. Auch das FOMC-Protokoll habe auf eine zu erwartende Inflationseindämmung und keine baldige Zinsanhebung hingedeutet. Insofern seien die Renditen von deutschen Bundesanleihen und US-Treasuries zwischenzeitlich leicht zurückgegangen. Diese Woche biete "datentechnisch" nicht ganz so viele Leckerbissen, so dass sich die Marktbewegungen wohl eher in Grenzen halten sollten. ...

