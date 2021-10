DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen mit Aufschlägen - Sydney bleibt zurück

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien haben sich am Dienstag fast durch die Bank mit Aufschlägen gezeigt. Die Börsen folgten damit den positiven Vorgaben der Wall Street, wo vor allem Technologiewerte gefragt waren.

In Tokio gewann der Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 29.216 Punkte. Gesucht waren vor allem E-Commerce und Elektronikwerte. Mercari machten einen Kurssprung um 6,8 Prozent, Lasertec legten 4,8 Prozent zu.

Auf dem chinesischen Festland legte der Schanghai-Composite ebenfalls 0,7 Prozent zu, nachdem am Vortag schwache Daten zum Wirtschaftswachstum in China das Sentiment belastet hatte. KGI Securities rechnet damit, dass die Regierung in Peking gezielte Maßnahmen zur Stabilisierung des Wachstums und zur Unterstützung des Konsums ergreifen wird. Aktien aus dem Agrarsektor profitierten von den zuletzt gestiegenen Preisen für Schweinefleisch. An der Börse in Hongkong rückte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,4 Prozent nach oben.

Der Kospi in Südkorea schloss auch 0,7 Prozent fester. Dass Nordkorea nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet hat, belastete nicht. Gefragt waren vor allem Technologiewerte. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics stieg um 0,6 Prozent. Für die Titel des Internet-Konzerns Kakao ging es um 4,9 Prozent aufwärts. Samsung SDI legten um 3,1 Prozent zu. Berichten zufolge will der Batteriehersteller möglicherweise mit Stellantis zusammenarbeiten, um in den USA Batterien für Elektrofahrzeuge zu produzieren.

In Australien blieb der S&P-ASX 200 indessen zurück. Der Index gab moderat um 0,1 Prozent nach. Belastet wurde der Index von den schwergewichteten Rohstoffwerten. Die Aktie des Bergbaukonzerns BHP verlor 2,0 Prozent, nachdem das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal wegen Wartungsarbeiten weniger Eisenerz, Kupfer und Kohle gefördert hat. Laut Macquarie war die Produktion von BHP im ersten Quartal schwach, wobei die besser als erwartet ausgefallene Erdöl- und Energiekohleproduktion durch Rückgänge bei den Produktionsmengen von Hüttenkohle, Kupfer und Eisenerz ausgeglichen wurde. Wichtig sei, dass die Prognosen für alle wichtigen Rohstoffe unverändert geblieben sind, so die Analysten. Cochlear stiegen um 1,9 Prozent, nachdem das Medizintechnik-Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.374,90 -0,1% +12,0% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.215,52 +0,7% +5,8% 08:00 Kospi (Seoul) 3.029,04 +0,7% +5,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.593,15 +0,7% +3,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.761,82 +1,4% -6,8% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.900,67 +0,7% +14,7% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.194,44 +0,6% +11,6% 11:00 BSE (Mumbai) 62.019,43 +0,4% +29,6% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,1649 +0,3% 1,1611 1,1587 -4,6% EUR/JPY 132,75 +0,0% 132,73 132,42 +5,3% EUR/GBP 0,8454 -0,0% 0,8457 0,8434 -5,3% GBP/USD 1,3778 +0,4% 1,3730 1,3738 +0,8% USD/JPY 113,95 -0,3% 114,32 114,30 +10,4% USD/KRW 1.177,25 -0,7% 1.185,83 1.186,27 +8,4% USD/CNY 6,4010 -0,4% 6,4299 6,4342 -1,9% USD/CNH 6,3968 -0,5% 6,4273 6,4335 -1,6% USD/HKD 7,7775 -0,0% 7,7779 7,7787 +0,3% AUD/USD 0,7470 +0,8% 0,7413 0,7401 -3,0% NZD/USD 0,7145 +0,9% 0,7084 0,7065 -0,6% Bitcoin BTC/USD 62.164,76 +0,6% 61.804,51 62.388,26 +114,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,85 82,44 +0,5% 0,41 +73,2% Brent/ICE 84,60 84,33 +0,3% 0,27 +66,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.779,89 1.764,88 +0,9% +15,01 -6,2% Silber (Spot) 23,68 23,18 +2,2% +0,51 -10,3% Platin (Spot) 1.058,03 1.038,98 +1,8% +19,05 -1,2% Kupfer-Future 4,79 4,73 +1,4% +0,06 +35,9% ===

