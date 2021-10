Linde-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei neuem Kursschub

Die Aktie des zu den weltweit führenden Anbietern von Industriegasen zählende Linde (ISIN: IE00BZ12WP82) erreichte nach ihrem seit dem März 2020 andauernden steilen Kursanstieg am 6. September 2021 bei 271,55 Euro ein Allzeithoch. Nach der danach einsetzenden Kurskorrektur auf 250 Euro trat die Aktie wieder den Weg nach oben an und nähert sich mit ihrem aktuellen Aktienkurs von 264,70 Euro bereits wieder dem Allzeithoch an.

Obwohl das Schlussquartal für Chemieunternehmen generell schwierig sein könnte, empfahlen die Experten der UBS in ihrer neuesten Analyse die Linde-Aktie wegen der bereits eingepreisten schlechten Nachrichten mit einem Kursziel von 325 Euro zum Kauf. Kann die Linde-Aktie in den nächsten Wochen das alte Hoch überwinden, um danach auf ihrem Weg zum hoch gesteckten Kursziel zumindest auf 280 Euro zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 270 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Linde-Aktie mit Basispreis 270 Euro, Bewertungstag 17.12.21, BV 0,1, ISIN: DE000MA0HAN1, wurde beim Linde-Aktienkurs von 264,70 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 280 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,19 Euro (+120 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 253,085 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Linde-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 253,085 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH3EXZ1, wurde beim Linde-Kurs von 264,70 Euro mit 1,22 - 1,25 Euro taxiert.

Wenn die Linde-Aktie in nächster Zeit auf 280 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,69 Euro (+115 Prozent) erhöhen - sofern die Linde-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 241,91 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Linde-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 241,91 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR9R8G5, wurde beim Linde-Kurs von 264,70 Euro mit 2,40 - 2,42 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Linde-Aktie auf 280 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,80 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Linde-Aktien oder von Hebelprodukten auf Linde-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de