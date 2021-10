Steckverbinderhersteller Amphenol hat Future Electronics zum autorisierten Distributor für die gesamte Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) ernannt. Amphenol ICC und Distributor Future Electronics erweitern ihre Zusammenarbeit mit einer Franchise-Vertriebsvereinbarung für die Region EMEA. Future vertreibt bereits das gesamte Produktprogramm von Amphenol in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Die Vereinbarung stärkt Futures Angebot an Steckverbindern, besonders in Anwendungsbereichen ...

