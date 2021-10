Essen/Hamburg (ots) -Zum 14. Mal verleiht BILD der FRAU, ein Titel der FUNKE Mediengruppe und Deutschlands größte Frauenzeitschrift, am morgigen Mittwoch im Hamburger Stage Theater Neue Flora die GOLDENE BILD der FRAU. In einer feierlichen Gala werden sieben "Heldinnen des Alltags" für ihr soziales Engagement ausgezeichnet.Prominente Projekt-Patinnen und -Paten begleiten die Preisträgerinnen auch in diesem Jahr über den Roten Teppich:Sky du Mont unterstützt Carina Raddatz ("Obstkäppchen e.V.", Köln), Lisa und Lena supporten Nina Lindtner ("Grüne Bande", Aschaffenburg), Wolke Hegenbarth steht an der Seite von Annie Wojczewski ("Dewi Saraswati Hamburg e.V."), Riccardo Simonetti setzt sich für Kristina Flohr und Daniela Hinz ("Barber Angels Brotherhood e.V.", Baden-Württemberg) ein, Elisabeth Lanz begleitet Sabine Häcker ("Hunde für Handicaps e.V.", Berlin) und Dr. Johannes Wimmer macht sich für Judith Grümmer (Initiative "Familienhörbuch", Köln) stark.Moderiert wird die Veranstaltung von TV-Star Kai Pflaume. "Von allen Preisträgerinnen können wir lernen, dass man immer dranbleiben muss. Diese Einstellung ist das, was alle Frauen eint. Sie haben so eine Überzeugungskraft, sind so hartnäckig, so zielstrebig - das imponiert mir sehr", sagt der Moderator. "Gerade in den letzten Monaten hat sich wieder deutlich gezeigt, dass ohne das Ehrenamt unser gesellschaftliches Miteinander, der Zusammenhalt gar nicht funktionieren würde."Der Leserpreis wird in diesem Jahr von Julia Becker, Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE MEDIENGRUPPE, überreicht.Unter den 400 Gästen sind neben zahlreichen Preisträgerinnen vorheriger Jahre auch weitere prominente Unterstützer wie Mariella Ahrens, Mathieu Carriére, Gesine Cukrowski, Isabel Edvardsson, Harold Faltermeyer, Jan Hartmann, Heinz Hoenig, Rebecca Immanuel, Gerit Kling, Marion Kracht, Anja Kruse, Dietrich Mattausch, Hubertus Meyer-Burckhardt, Natascha Ochsenknecht, Leo Reisinger, Kai Schumann, Birgit Schrowange, Jutta Speidel, Sebastian Ströbel, Bettina Tietjen und Helmut Zierl.Die Verleihung ist ab 20 Uhr im Livestream auf www.bildderfrau.de zu sehen.Weitere Informationen rund um die GOLDENE BILD der FRAU 2021 finden Sie jederzeit unter goldenebildderfrau.de, auf Facebook (https://www.facebook.com/goldenebildderfrau) und Instagram (https://www.instagram.com/goldenebildderfrau/?hl=de) sowie im aktuellen Heft. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln und mit einem abgestimmten Hygienekonzept statt.Pressekontakt:Pressekontakt GOLDENE BILD der FRAUJutta RottmannTel.: +49 (0) 162 234 66 18E-Mail: info@PRemiuminpublic.dePressekontakt FUNKE MEDIENGRUPPEDr. Tobias KorenkeTel.: +49 (0) 201 804 68 86E-Mail: presse@funkemedien.deOriginal-Content von: GOLDENE BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64318/5050133