Der Digitalisierungsspezialist feiert Geburtstag - Die x-tention wird 20 - Internationale Unternehmensgruppe feiert 2021 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum

Wels (pts018/19.10.2021/10:40) - Die x-tention Unternehmensgruppe feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Herbert Stöger, Geschäftsführer der x-tention Informationstechnologie GmbH, gründete das Stammunternehmen der Firmengruppe im Jahr 2001. Ein kleines Team aus sieben Personen startete damals mit dem Aufbau einer IT-Infrastruktur für das Klinikum Wels-Grieskirchen im oberösterreichischen Wels. Bereits zehn Jahre später verfügte x-tention über 100 Mitarbeiter und eine deutsche Tochtergesellschaft. Aktuell beschäftigt die Unternehmensgruppe mehr als 550 Mitarbeiter aus über 25 Nationen in Niederlassungen in Österreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und den USA. Neben der x-tention Informationstechnologie GmbH gehören die Firmen soffico AG, InterComponentWare GmbH, FAKTOR D consulting GmbH, it for industries GmbH und Cloud21 Ltd. zur x-tention Unternehmensgruppe.

IT-Spezialisten mit international gefragter Expertise

Die Digitalisierung im weltweiten Gesundheits- und Sozialwesen schreitet weiter voran und die Entwicklung neuer Prozesse und moderner Services wird federführend von wenigen hochspezialisierten IT-Unternehmen vorangetrieben. Als professioneller Gesamtlösungsanbieter gehört die x-tention Unternehmensgruppe zu diesen Spezialisten und zählt zu den Innovationsführern in der europäischen Gesundheits-IT. Mit ihrer selbst entwickelten Orchestra eHealth Suite bietet sie eine umfangreiche, individuell anpassbare Austauschplattform für medizinische Daten und Dokumente.

"Die Digitalisierung von Prozessen wird die Effizienz und Effektivität von Gesundheitseinrichtungen weiter erhöhen", sagt Herbert Stöger, Geschäftsführer der x-tention Unternehmensgruppe. "Die Patienten sind stärker in die Behandlungsprozesse eingebunden und erhalten umfassenden Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten. Das bringt Transparenz und entspricht den Erwartungen heutiger Patienten, die an Entscheidungsprozessen beteiligt werden möchten."

Ein Arbeitgeber mit Zukunft

Durch die steigende Nachfrage an digitalen Leistungen wie nationalen Patientenakten und die staatliche Förderung von digitalen Transformationen - insbesondere in Krankenhäusern - ist die Zukunftsperspektive für den IT-Gesamtlösungsanbieter hervorragend. Die Basis für die erfolgreichen Projekte bilden die effizienten Prozesse innerhalb der Unternehmensgruppe. Die Arbeitsplätze sind in modernen Infrastrukturen integriert, die es den IT-Spezialisten ermöglichen, bei Großprojekten länderübergreifend im Team zusammenzuarbeiten. Gerade für junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist x-tention als Arbeitgeber daher besonders attraktiv. Rund 40 Prozent der Angestellten sind jünger als 30 Jahre und der Anteil an IT-Expertinnen liegt heute bereits bei 30 Prozent - Tendenz steigend.

Langjährige Kundenbeziehungen zeigen den Erfolg

Die Kunden der Unternehmensgruppe stammen mehrheitlich aus dem Gesundheitswesen und der Industrie. Grenzübergreifend betreuen die IT-ExpertInnen der x-tention über 1.000 Kunden - vornehmlich Krankenhäuser und Klinikketten, soziale Einrichtungen und Arztpraxen sowie Rettungsdienste, Krankenversicherungen und Unternehmen. Zu den größten Kunden zählen die AOK, Deutschlands mitgliederstärkste Krankenversicherung mit 26 Millionen Versicherten sowie die Helios Kliniken, einer der größten Anbieter von stationären Behandlungszentren in Europa. Durch den Digitalisierungsschub der vergangenen Jahre wächst die Anzahl an Digitalisierungsprojekten - sowohl mit Neu- als auch mit Bestandskunden.

"Viele unserer Kunden kommen immer wieder," sagt x-tention-Geschäftsführer Wolfgang Pramendorfer. "Sie starten neue Projekte und Vertrauen weiter auf unser Know-how. Wir sind stolz darauf, mit vielen unserer Kunden auf eine langjährige Zusammenarbeit zurückblicken zu können und wir freuen uns gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen auf die kommenden 20 erfolgreichen Jahre!"

Über x-tention Die x-tention Unternehmensgruppe bietet individuelle Software- und Servicelösungen für das Gesundheitswesen und die Industrie. Die international agierenden Unternehmen verfügen über ein umfassendes Leistungsportfolio aus Beratung, Entwicklung, Implementierung und Betrieb. Zur x-tention Unternehmensgruppe gehören die Firmen x-tention Informationstechnologie GmbH, soffico GmbH, InterComponentWare GmbH, FAKTOR D consulting GmbH, it for industries GmbH sowie Cloud21 Ltd. An den Standorten in Österreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und den USA betreuen über 550 qualifizierte Mitarbeiter weltweit mehr als 1.000 zufriedene Kunden.

