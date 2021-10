Die Aktie der Deutschen Post gibt nach der Konsolidierung der vergangenen Wochen wieder Gas. Das Papier ist am heutigen Dienstagvormittag mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 54,19 Euro der beste Wert des Tages im deutschen Leitindex DAX.Das Papier profitiert unter anderem von einem positiven Ausblick des Paket-Dienstleisters Hermes. Dieser rechnet auch dieses Jahr mit Rekordmengen in der Weihnachtszeit. Man gehe davon aus, im vierten Quartal in Deutschland 137 Millionen Sendungen zu befördern und ...

