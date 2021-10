FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS IAG TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 200 (230) PENCE - BERENBERG CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 800 (915) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WIZZ AIR TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 5200 (5500) PENCE - BERENBERG INITIATES MOONPIG WITH 'BUY' - TARGET 430 PENCE - BERENBERG RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 800 (720) PENCE - BERENBERG RAISES PEARSON TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 590 PENCE - BERENBERG RAISES TESCO PRICE TARGET TO 308 (280) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS SCHRODERS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 3850 (3940) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 680 (750) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 680 (468) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES REINITIATES ASTON MARTIN WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2000 PENCE - JPMORGAN CUTS ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1383 (1416) PENCE - 'OW' - RBC RAISES GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10000 (9200) PENCE - 'BUY'



