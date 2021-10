Der in den USA populäre Verleiher von Damenbekleidung hat mit Gwyneth Paltrow nicht nur ein prominentes Aushängeschild, die Schauspielerin gehört auch dem Board an. Das 2009 gegründete Unternehmen schloss während der Pandemie die fünf Filialen und hält den Kontakt zu aktuell wieder rund 112.000 Kundinnen digital. Das vorige Geschäftsjahr endete mit einem Defizit, beim IPO peilt RENT THE RUNWAY eine Bewertung mit bis zu 1,46 Mrd. $ an.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



