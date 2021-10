Nachdem im Sommer 2021 weitere hinzukamen, sind nun insgesamt 15 Immobilien des LEADING CITIES INVEST im Wert von 618 Millionen Euro mit einem Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet oder befinden sich in einem Zertifizierungsverfahren.Drei weitere Immobilien mit NachhaltigkeitszertifizierungAnbieter KanAm Grund Group hat bekanntgegeben, dass drei weitere Immobilien aus dem Portfolio des LEADING CITIES INVEST mit der auf Nachhaltigkeit gerichteten BREEAM-Zertifizierung ausgezeichnet wurden. Es handelt sich den Angaben zufolge um zwei Immobilien in Helsinki (Fredriksberg B und C), welche jeweils die Note "Excellent" erhalten haben. Zudem habe auch das Mebehaus in Berlin diese Zertifizierung erhalten, in diesem Fall die Note "sehr gut". Damit, so KanAm Grund, sind nunmehr insgesamt 15 Immobilien zertifiziert oder befinden sich in einem Zertifizierungsverfahren. Hinsichtlich des Immobilienvermögens des LEADING CITIES INVEST (ISIN: DE0006791825) entspreche dies einer Zertifizierungsquote von 57,4 Prozent (per 30. September 2021). Innerhalb der Initiative "LEADING CITIES INVEST goes green" habe der Immobilienfonds die Energieversorgung seiner Gebäude in einem Rahmenvertrag neu bündeln und seinen Allgemeinstrom- und Erdgasbedarf nun CO2-neutral decken können. "Gleichzeitig werden seit Anfang 2020 auch die Mieter motiviert, sich mit ihren Mietflächen einem Rahmenvertrag für erneuerbare Energien anzuschließen, um den Effekt aus der Energieumstellung der Immobilien des LEADING CITIES INVEST zu erhöhen", so KanAm Grund. Mittlerweile können demnach rund 4.386 Tonnen CO2 jährlich eingespart werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...