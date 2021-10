Die europäischen Börsen haben sich am Dienstag nach dem kleineren Rückschlag am Vortag weitgehend stabil gehalten.Paris / London - Die europäischen Börsen haben sich am Dienstag nach dem kleineren Rückschlag am Vortag weitgehend stabil gehalten. Der EuroStoxx 50 legte am Vormittag um 0,18 Prozent auf 4158,81 Punkte zu. An den grossen Länderbörse gestaltete sich die Entwicklung noch zurückhaltender. Der französisch e Cac 40 tendierte unverändert, der britische FTSE 100 trat mit 7203,93 Punkten ebenfalls auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...