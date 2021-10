DJ MARKT USA/Wall Street von Hoffnungen zu Berichtsperiode gestützt

Nachdem die Wall Street schwache Konjunkturdaten aus China und den USA am Vortag erstaunlich locker weggesteckt hat, dürfte der Weg nach oben am Dienstag anhalten. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite verbuchten den höchsten Viertageanstieg seit Ende Juli. Anleger setzten ihre Markthoffnungen auf die Berichtsperiode der Unternehmen - trotz des Mangels an Halbleitern und der Schwierigkeiten in den Lieferketten, heißt es. Laut Bank of America haben in der ersten Woche 66 Prozent der berichtenden Unternehmen die Erwartungen sowohl umsatz- wie auch gewinnseitig geschlagen. Der historische Schnitt liege bei lediglich 47 Prozent. Investoren nutzen die Ausblicke der Unternehmen, um zu sehen, inwieweit die hohe Inflation durch höhere Preise an die Kunden weitergereicht werden könne.

"Es ist ein Markt, in dem man jetzt mehr Differenzierung sehen wird, weil es ein schwierigeres Umfeld ist. Wenn man sich die bisherige Gewinne-Entwicklung anschaut - ohne Finanzwerte, fiel diese sehr gut aus", sagt Chefmarktstratege Daniel Morris von BNP Paribas Asset Management. Am Dienstag gewähren Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Bank of New York Mellon, Travelers und Philip Morris International sowie nach Börsenschluss Netflix einen Blick in die Bücher. Auch der erst börsennotierte Bitcoin-Fonds, der am Dienstag an den Start geht, dürfte genau beäugt werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2021 06:32 ET (10:32 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.