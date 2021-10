Freiburg (ots) -Der Trend zur Nachhaltigkeitszertifizierung im Buchdruck herrscht weiter vor - Tendenz steigend: 90% aller Buchbestseller tragen mittlerweile das FSC-Zeichen für Papier aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft.Anlässlich der Eröffnung der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt am Main am 20. September veröffentlichte der FSC Deutschland die Ergebnisse seiner Nachhaltigkeitsstudie für Bestseller-Bücher. Der hohe Anteil von Papier aus nachhaltigen Quellen wurde im Buchdruck 2021 nochmals getoppt. Trugen 2017 bereits 86% aller Buchbeststeller das FSC-Zeichen für Papier aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft, so sind es dieses Jahr bereits 90%.Während der Analyse aller 90 Top SPIEGEL Bestseller im Zeitraum August bis Anfang September traten vor allem Paperbacks besonders hervor. Sie trugen besonders häufig das FSC-Zeichen, mit 98% im Bereich der Belletristik und 95% bei den Sachbüchern. Hardcover-Bücher folgten mit 81% in der Kategorie der Belletristik und 93% in jener der Sachbücher. Taschenbücher bildeten mit jeweils 83% und 90% das Schlusslicht auf hohem Niveau. Damit hat das Paperback im Vergleich zum Jahr 2017 das Taschenbuch in der Führung überholt."Die Buchdruckbranche war immer schon Vorreiter bei der Nutzung von Papier aus nachhaltigen Quellen. Wir freuen uns, dass dieser Trend anhält und hoffen natürlich, dass auch andere Branchen vermehrt auf diesen Zug aufspringen", kommentiert FSC-Geschäftsführer Dr. Uwe Sayer die Ergebnisse der Studie.Über FSC DeutschlandIn Deutschland sind rund 1,44 Millionen Hektar Wald FSC zertifiziert und rund 3.750 Unternehmen verfügen über eine Zertifizierung ihrer Produktkette nach den FSC-Standards (Stand: März 2021). In deutschen Wäldern steht der FSC u.a. für eine Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfalt fördert und die gegenüber interessierten Bürgern sowie Organisationen transparent handelt. Kahlschläge bei der regulären Holzernte sind untersagt und Pestizide dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird. FSC setzt sich für die Mehrung natürlicher Mischwälder, die Schonung des Waldbodens, für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme ein. Damit sind FSC-zertifizierte Wälder stabiler in einem sich wandelnden Klima und können als Ökosystem langfristig mehr CO2 binden. Für die Menschen im Wald sichert FSC faire Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung im Wald. Weltweit sind über 221 Millionen Hektar Wald nach den Standards des FSC zertifiziert. Über 55.000 Unternehmen in 129 Ländern nutzen FSC zur Kennzeichnung und Bewerbung von Produkten aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft oder Recycling.Pressekontakt:Lars Hoffmann, Tel.: 0761 - 386 53 68, E-Mail:lars.hoffmann@fsc-deutschland.deOriginal-Content von: Forest Stewardship Council (FSC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7626/5050369