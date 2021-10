Berlin (ots) -Viele Städte und Gemeinden wollen ihre Verwaltung und öffentlichen Dienstleistungen digitalisieren - Bürgerinnen und Bürger sehen dabei aber noch großen Nachholbedarf. Vor diesem Hintergrund hat der Digitalverband Bitkom eine repräsentative Bevölkerungsumfrage durchgeführt. Welche digitalen Lösungen wünschen sich Bürgerinnen und Bürger an ihrem Wohnort? Wo sehen sie die größten Baustellen? Und bei welchen Themen fordern sie mehr Engagement und Tempo von ihrer Stadtverwaltung?Die Ergebnisse stellen Bitkom und die Messe Berlin in einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz im Rahmen der Smart Country Convention vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Dienstag, 26. Oktober 2021, 10.00 - 11.00 UhrIhre Gesprächspartner sind:- Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer Bitkom- Jens Heithecker, Executive Vice President Messe BerlinBitte melden Sie sich zur Online-Pressekonferenz per Mail bei j.slunjski@bitkom.org an.Die Einwahldaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung rechtzeitig vor der Pressekonferenz.Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich sind Sie auch herzlich zur Teilnahme an der Smart Country Convention eingeladen. Alle Informationen dazu finden Sie hier: www.smartcountry.berlinPressekontakt:Pressekontakt:BitkomLaura CariusCommunications LeadTel.: +49 30 27576-114Mobil: +49 175 5848850E-Mail: L.Carius@bitkom-service.deMesse Berlin GmbHBritta Woltersstellvertretendende PressesprecherinTeamleiterin und PR ManagerinTel.: +49 30 3038 2279E-Mail: britta.wolters@messeberlin.deEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe BerlinMessedamm 2214055 Berlinwww.messe-berlin.deTwitter: @MesseBerlinOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/5050366