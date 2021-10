ANANDA Scientific Inc., ein Biotech-Pharmaunternehmen, kündigt eine klinische Studie zur Bewertung von Nantheia ATL5 an, ein Prüfpräparat mit Cannabidiol (CBD) mit der proprietären Liquid Structure-Bereitstellungstechnologie von ANANDA zur Behandlung von Opioidabhängigkeit. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat den Antrag für ein Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) für diese Studie genehmigt.

Präklinische und erste klinische Studien zeigen, dass die Liquid Structure-Technologie von ANANDA (lizenziert von Lyotropic Delivery Systems [LDS] Ltd. in Jerusalem, Israel) die Effektivität und Stabilität von CBD verbessert. Nantheia ATL5 ist ein oral verabreichtes Produkt mit 100 mg CBD pro Softgel-Kapsel und ist das Prüfpräparat von ANANDA, bei dem die Liquid Structure-Technologie des Unternehmens zum Einsatz kommt.

"Diese klinische Studie mit Nantheia ATL5 bietet die Möglichkeit, Anwendungen für CBD in Verbindung mit der patentierten Bereitstellungstechnologie von ANANDA in einem Bereich voranzubringen, der das Leben einer großen Anzahl von Menschen, die an einer Opioidabhängigkeit leiden, positiv beeinflussen könnte. Opioide sind ein enormer Faktor für tödliche Überdosen in den USA und eine nicht suchterzeugende Therapie stellt einen bedeutenden ungedeckten Bedarf dar", sagte Sohail R. Zaidi, Präsident von ANANDA

Diese Studie wird an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai durchgeführt. Die leitende Prüfärztin ist Yasmin L Hurd, Ph.D, Ward-Coleman Chair of Translational Neuroscience und Leiterin des Addiction Institute at Mount Sinai. Die Finanzierung dieser Studie wurde Dr. Hurd durch das National Institute on Drug Abuse (NIDA) zugeteilt. (ClinicalTrials.gov-Kennung: NCT 05203070)

ÜBER ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA ist ein führendes forschungsorientiertes Biotechunternehmen, das hochkarätige klinische Studien auf den Weg bringt, bei denen therapeutische Indikationen für Cannabinoide wie PTSD, Radikulopathien, Angst und Opioidabhängigkeit bewertet werden. Das Unternehmen setzt patentierte Bereitstellungstechnologien ein und macht damit Cannabinoide und andere pflanzliche Stoffe äußerst bioverfügbar, wasserlöslich und lagerfähig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Produktion effektiver, hochwertiger pharmazeutischer Produkte. In Übereinstimmung mit seinen starken Forschungsdaten stellt das Unternehmen auch eine wachsende Pipeline rezeptfreier nutrazeutischer Produkte her. Das Unternehmen hat diese Produkte in den USA, in Australien und im Vereinigten Königreich erfolgreich auf den Markt gebracht. Die Expansion in weitere Märkte wie die EU, China, Afrika und Länder in Asien ist für die Zukunft geplant. Das Unternehmen erweitert seine Forschungsbasis über mehrere gesponserte Forschungsvereinbarungen mit Universitäten, um sein Technologieportfolio zu diversifizieren.

