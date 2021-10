Der Öko-Energieversorger Naturstrom hat in Ingolstadt und Putzbrunn neue Mieterstrom-Projekte umgesetzt. Insgesamt mehr als 100 Wohneinheiten und eine Kindertagesstätte können vor Ort produzierten Strom beziehen. Naturstrom bietet Mieterstrom in zwei neuen Projekten in Ingolstadt und in Putzbrunn an. Wie der Düsseldorfer Ökostromer mitteilte, waren kommunalen Unternehmen an den Vorhaben beteiligt. "Saubere Energieangebote mit Akteuren vor Ort zu verknüpfen, das ist eines der Erfolgsmodelle von Naturstrom. ...

