Tesla hat eine Recruiting-Website vorgestellt, über die sich Interessenten auf freie Jobs in der Gigafactory in Grünheide bewerben können. Welche Anforderungen hat Tesla an seine Bewerberinnen und Bewerber? "Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir nicht in der Lage sein werden, genug Leute einzustellen", sagte Elon Musk am 9. Oktober auf der Bühne seiner Gigafactory in Grünheide. Die Sorge des Tesla-Chefs ist nicht unbegründet. Bereits im Dezember soll die Produktion in Grünheide, wo künftig sowohl das Model Y als auch Akkus gebaut und rund 12.000 Mitarbeiter beschäftigt werden sollen, starten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...