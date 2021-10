DJ J&J verdient im 3Q mehr als erwartet und hebt Jahresprognose an

Von Ciara Linnane und Matt Grossman

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) hat im dritten Quartal 2021 mehr verdient als erwartet und seine Jahresprognose erneut angehoben. Die Johnson & Johnson-Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 1,6 Prozent.

Der Konzern mit Sitz in New Brunswick, New Jersey, verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen Nettogewinn von 3,667 Milliarden US-Dollar bzw. 1,37 Dollar je Aktie, gegenüber 3,554 Milliarden bzw. 1,33 Dollar je Anteil im Vorjahresquartal. Auf bereinigter Basis verdiente Johnson & Johnson 2,60 Dollar je Aktie. Das war mehr, als Analysten laut Factset im Konsens mit 2,35 Dollar erwartet hatten. Der Umsatz stieg von 21,082 Milliarden auf 23,338 Milliarden Dollar, blieb damit aber unter dem Factset-Konsens von 23,642 Milliarden.

Das Ergebnis sei von der Stärke des Pharmasektors, der anhaltenden Erholung im Geschäft mit medizinischen Geräten und dem Wachstum im Bereich Consumer Health getragen worden, sagten CEO Alex Gorsky laut der Mitteilung.

Der Umsatz im Bereich Consumer Health stieg um 5,3 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar, die Einnahmen mit Pharmazeutika legten um 13,7 Prozent auf 12,994 Milliarden Dollar zu, und im Bereich Medizinprodukte setzte Johnson & Johnson mit 6,644 Milliarden Dollar 8 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr soll der bereinigte Gewinn je Aktie nun in der Spanne von 9,77 bis 9,82 Dollar je Aktie liegen. Im Juli hatte Johnson & Johnson die Prognosespanne schon einmal angehoben und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,60 bis 9,70 Dollar in Aussicht gestellt. Den Umsatz sieht der Konzern nun bei 90,3 bis 90,8 Milliarden Dollar, statt 90,0 bis 90,8 Milliarden. Einschließlich der Einnahmen mit dem Covid-19-Impfstoff soll der Umsatz 92,8 bis 93,3 Milliarden Dollar erreichen.

Die von Factset befragten Analysten hatten für das Gesamtjahr zuletzt einen Gewinn von 9,71 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 94,4 Milliarden Dollar prognostiziert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2021 07:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.