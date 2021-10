Heute ist (siehe Börsegeschichte) auch der 14. Börsegeburtstag der Strabag, sie hatte am 1. Handelstag sogar 787 Mio, Euro Volumen. Der Screenshot zeigt die Strabag-Sicht der nun fast fertigen PIR-Profile, die wir für 2022 den Partnern versprochen haben. Und da sieht man u.a. schön, dass die Aktie zwar unter dem IPO-Kurs von 47 Euro liegt, aber ....: "Strabag notiert aktuell bei 37,85 Euro, year to date ist das ein Plus von 33,04 Prozent. Strabag TR steht bei 62,93 Euro, Strabag PIR bei 56,39 Euro. Die Aktie mit Zusatz TR (steht für Total Return, wie wir es auch vom ATX TR her kennen) ist der Aktienkurs zzgl. wiederveranlagten Brutto-Dividenden seit IPO (längstens bis ATX Start Anfang 1991). Die Aktie mit Zusatz PIR (steht hier für Private Investor ...

