Quietschbunt mit Wählscheibe, Kulleraugen und Schnur zum Hintersichherziehen: Die Neuauflage des berühmten Kinder-Telefons besitzt zusätzlich Bluetooth und ein an Apple angelehntes Imagevideo. "Dein erstes ‚mobiles Telefon' ist jetzt ein echtes Mobiltelefon", schreibt Fisher Price in den Beschreibungstext des neusten Retro-Hits. Das Plappertelefon "Ring-Ring" ziehen seit Jahrzehnten Kleinkinder hinter sich her und drehen mit kleinen Fingern die bunte Wählscheibe. Dazu ertönt der berühmte Ring-Ring-Sound, der noch mit einer echten Klingel erzeugt wird. Das Babyspielzeug hat das ...

