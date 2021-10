DJ IPO/Siemens-Join-Venture Fluence will 750 Mio Dollar einsammeln

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Beim geplanten Börsengang des von Siemens und AES gemeinsam geführten Großbatteriespezialisten Fluence Energy sollen 31 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 21 bis 24 Dollar verkauft werden. Bei einer Platzierung in der Mitte der genannten Spanne würden dem in Arlington im US-Bundesstaat Virginia ansässigen Unternehmen rund 650,9 Millionen Dollar netto zufließen, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC zu entnehmen ist. Rund 750 Millionen Dollar würden es, wenn die unterzeichnenden Banken auch eine Mehrzuteilung über 4,65 Millionen weitere Aktien wahrnehmen.

Fluence war Anfang 2018 gestartet, nachdem Siemens und der US-Versorger AES ihre jeweiligen Großbatterieplattformen zusammengeführt hatten. Ende 2020 stieg dann noch der Staatsfonds von Katar mit 125 Millionen Dollar bei Fluence ein: Seither halten Siemens und AES noch jeweils 44 Prozent an dem Unternehmen.

Nach dem Börsengang werden AES und Siemens zusammen immer noch mehr als 90 Prozent der Stimmrechte von Fluence halten, geht aus der SEC-Mitteilung weiter hervor.

Fluence hat die Notierung seiner Aktien am Nasdaq Global Market unter dem Symbol FLNC beantragt.

