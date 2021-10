NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zu Handelsbeginn etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,02 Prozent auf 130,73 Punkte. Bereits am Vortag waren die Kurse gefallen. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg auf 1,60 Prozent.

Die Anleihen werden weiter durch die erwartete geldpolitische Wende in den USA belastet. So dürfte die US-Notenbank Fed schon im November mit der Drosselung ihrer Anleihekäufe beginnen. Händler verweisen auf die anhaltenden Inflationsgefahren, die durch den erneuten Anstieg der Ölpreise geschürt wurde.

Schwache Daten aus der US-Bauwirtschaft konnte den Anleihekursen keinen Auftrieb verleihen. Während die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten im September überraschend gefallen ist, ging die Zahl der Baugenehmigungen stärker als von Analysten erwartet zurück./jsl/jkr/jha/