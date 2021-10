Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) meldet die Erweiterung seines globalen Netzwerks durch Niederlassungen und Netzwerkpartner, die Kunden von BHSI fortan mit lokal zugelassenen Versicherungspolicen in 170 Ländern weltweit versorgen können.

"Wir freuen uns, so viele hervorragende Partner auf der ganzen Welt in der BHSI-Gruppe willkommen heißen zu dürfen", sagte David Valzania, Head of Multinational, BHSI. "Jeder dieser Versicherungsträger teilt die Werte von BHSI und schließt sich unserem Produktangebot, Fokus auf ausgezeichneten Kundenservice und Engagement für die Philosophie CLAIMS IS OUR PRODUCT an."

BHSI führte eine gründliche Suche, Bewertung und Sorgfaltspflichtprüfung durch, um die Partner auszuwählen, die am besten die Marke und Kunden von Berkshire Hathaway repräsentieren. Von Netzwerkpartnern ausgestellte Policen erhalten die Deckung der finanziellen Stärke von BHSI.

"Unsere multinationalen Kapazitäten sind sehr schnell gewachsen. Wir freuen uns, durch unser erweitertes Netzwerk unseren multinationalen Kunden auf der ganzen Welt durchweg erstklassige Produkte und Dienstleistungen bieten zu können", erklärte Amy Bowman, Vice President, Multinational, BHSI.

BHSI bietet multinationale Programme über alle Geschäftsfelder hinweg an, darunter gewerbliche Immobilien, Personenschäden, Führungs- und Berufsfelder, Sicherheit sowie Unfall- und Gesundheitsprogramme.

Weitere Informationen über die multinationalen Kapazitäten von BHSI finden Sie unter https://bhspecialty.com/bhsi-multinational/.

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (www.bhspecialty.com) bietet Versicherungspläne für gewerbliche Immobilien, Personenschäden, Berufshaftpflicht im Gesundheitswesen, Führungs- und Berufsfelder, Transaktionshaftpflicht, Sicherheit, Seeverkehr, Reisen, Programme, Unfall- und Krankenversicherung, medizinischen Stop-Loss, Hausbesitzer und multinationale Versicherung. Die tatsächlichen und endgültigen Bedingungen des Versicherungsschutzes für sämtliche Produktlinien können differieren. Die Gesellschaft zeichnet auf dem Papier der Versicherungsunternehmensgruppe National Indemnity von Berkshire Hathaway, die Finanzkraft-Ratings von A++ von AM Best und AA+ von Standard Poor's haben. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Brisbane, Cologne, Dubai, Dublin, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney und Toronto.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211019005690/de/

Contacts:

JoAnn Lee +1 617.936.2937