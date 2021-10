Hamburg, Germany (ots/PRNewswire) -Am 1. Dezember präsentiert AI.HAMBURG erstmals den ganztägigen AI.SUMMIT 2021 zum Thema künstliche Intelligenz im Emporio Tower in Hamburg.Unter dem Motto "Accelerating the Cognitive Economy" werden mehr als 20 internationale Expert:innen und Vordenker:innen über die neuesten Entwicklungen und Anwendungen von künstlicher Intelligenz diskutieren.Die Konferenz richtet sich an Unternehmer:innen, Start-ups, Forscher:innen, Politiker:innen und Student:innen. Ein Tagesticket für den AI.SUMMIT ist für 114,00 EUR, das Online-Ticket für 35,50 EUR unter https://ai.hamburg/ai-summit-2021/ (https://bit.ly/3FOK7Wm) erhältlich.Im Rahmen des Programms wird es einen Start-up Pitch Award geben, bei dem norddeutsche Start-ups ihre, auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen, einer Expertenjury vorstellen und einen attraktiven Preis gewinnen können.Moderiert von KI-Experte Prof. Olaf Groth, und veranstaltet von AI.HAMBURG, bildet der AI.SUMMIT den Pre-Event zur Blockchance Europe 2021, die vom 2.-4. Dezember 2021 in der Handelskammer Hamburg stattfindet.Aufgrund des internationalen Charakters der Veranstaltung werden alle Beiträge des AI.SUMMIT auf Englisch gehalten.Der AI.SUMMIT wird als 2G (https://www.hamburg.de/coronavirus/14545624/das-ist-erlaubt/)-Veranstaltung durchgeführt, Teilnehmer müssen vollständig gegen Corona geimpft oder genesen sein.VeranstalterAI.HAMBURG (https://ai.hamburg/), gegründet 2019 von Petra Vorsteher und Ragnar Kruse, ist Gründungsmitglied der Dachinitiative AI4Germany, der Transatlantic AI eXchange und gut vernetzt im deutschen KI-Ökosystem und den USA, insbesondere im Silicon Valley. AI.HAMBURG fördert den Wissensaustausch über und die breite Anwendung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, insbesondere in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.ModeratorOlaf Groth, CEO & Gründer des Think Tanks Cambian Futures (Berkeley), ist Professor an der HULT International Business School, Professional Faculty an der Berkeley Haas und Autor. Professor Groth hat 20 Jahre Erfahrung in Unternehmen, Beratungsfirmen und der Wissenschaft.PartnerBLOCKCHANCE (https://www.blockchance.eu/) ist Deutschlands führende Konferenz und Messe für KI, Blockchain und Nachhaltigkeit. Ein Business-to-Business- und Community-Netzwerk-Event für diese Trendthemen. Sie ist lokal und international ausgerichtet. Gründer und Unternehmer Fabian Friedrich ist Geschäftsführer, Initiator und Hauptgesellschafter bei Blockchance.Sponsoren und MediapartnerNovomind AG, Carl Group, Hamburg@work, Hamburg Startups, Next Commerce Accelerator, Gateway49, AppliedAI, de:hub und BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V.)Weitere Informationen zum AI.SUMMIT finden Sie auf unserer Webseite unter https://ai.hamburg/ai-summit-2021/Pressematerial haben wir hier für Sie zusammengestellt: Pressematerial AI.SUMMIT (https://drive.google.com/drive/folders/1krWXQugCUpm6kTSByeJqXCCenShgq4fD?usp=sharing)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1664267/Ai_fur_Hamburg_Logo.jpgPressekontakt:Claudia Reyeremail claudia@ai.hamburg+49 (151) 2011 9058Original-Content von: Ai für Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159432/5050680