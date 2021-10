Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Am 18. Oktober wurde die 4. World Sichuan Cuisine Konferenz, die gemeinsam von der Volksregierung des Pidu-Distrikts in Chengdu und dem Weltverband des chinesischen Gaststättengewerbes veranstaltet wurde, unter dem Motto "Verliebe dich in die Sichuan-Küche, ein kulinarisches Abenteuer in Pidu" im Pidu-Distrikt in Chengdu, China, eröffnet. Das 2021 International Food Festival of Chengdu und die 9. Pixian Douban Expo fand ebenfalls zur gleichen Zeit statt.Mit den fünf Hauptbereichen "Entwicklungsforum für die Sichuan-Küche", "Industrieausstellung für die Sichuan-Küche", "Kochwettbewerb für die Sichuan-Küche", "Erfahrung mit der Sichuan-Küche" und "Untersuchung und Förderung der Industrie" umfasste die Konferenz mehr als 20 kulturelle Aktivitäten für die Sichuan-Küche, darunter das globale Entwicklungsforum für die Sichuan-Küche 2021 und die Veröffentlichung der Liste der städtischen Möglichkeiten.Die Konferenz erregte große Aufmerksamkeit in der weltweiten Gastronomie. Chinesische Organisationen aus 22 Ländern und Regionen, darunter Frankreich, schickten Glückwunschschreiben; die World Chilli Alliance (WCA), Abgesandte der Auslandsvertretungen Australiens und anderer Länder in Chengdu, Leiter internationaler Partnerstädte sowie in- und ausländische Experten und Wissenschaftler der Sichuan-Küche versammelten sich in Chengdu, um die von Pixian Douban repräsentierte Kultur der Sichuan-Küche eingehend zu erforschen und gemeinsam das Ökosystem der Sichuan-Küche aufzubauen.Auf der Konferenz veröffentlichte der Distrikt Pidu die erste Liste städtischer Chancen in diesem Jahr, die 87 Punkte wie Pidu Intelligent Cloud City und New Display Innovative and Intelligent Manufacturing Base in sechs Bereichen wie intelligente Produktion, intelligentes Leben, intelligente Verwaltung, grüne Umwelt, intelligente Stadt und Kulturtourismus mit einem Investitionsvolumen von 142 Milliarden RMB umfasst. Es wurde eine Reihe von Schlüsselprojekten unter Vertrag genommen, darunter die strategische Zusammenarbeit zwischen der China Sichuan Cuisine Industrial City und der Zhaimen Society. Wichtige Ergebnisse wie die Process Specifications for Internationally Classical Sichuan Cuisine (2021-1 ) wurden auf der Messe vorgestellt.Pixian Douban wird als die "Seele der Sichuan-Küche" gepriesen. In den letzten Jahren hat der Bezirk Pidu mit der Marke "Pixian Douban" die "China Sichuan Cuisine Industrial City" aufgebaut - die erste Industriestadt, die nach einer regionalen Küche benannt ist, und mit Pixian Douban als Kernstück ein industrielles System mit Gewürzmischungen und Freizeitnahrung geschaffen. Der Pidu-Distrikt wird weiterhin ein hochwertiges internationales Geschäftsumfeld schaffen, mit konsequenter Unterstützung durch Projekte, um die Funktion der Stadt zu verbessern, die Präzision der Dienstleistungen zu erhöhen, das Entwicklungspotenzial der Industrie zu steigern und den Aufbau des "Nationalen Hochlands der Sichuan-Küche und des Weltkulturzentrums der Sichuan-Küche" zu beschleunigen.Pressekontakt:Hongyu Yang+86-15982129030Original-Content von: The 4th World Sichuan Cuisine Conference Organizing Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159434/5050733