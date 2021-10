Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 18. Oktober 2021 veröffentlichte die Financial Times die Rangliste der 100 besten EMBA-Programme der Welt im Jahr 2021, in der das Antai College of Economics and Management der Shanghai Jiao Tong University den zehnten Platz belegte. Antai EMBA hat im wichtigsten Index für Karrierefortschritt hervorragend abgeschnitten und rangiert beim Durchschnittsgehalt der Absolventen weltweit an dritter Stelle, unter den Top 5 in drei aufeinander folgenden Jahren und steigt stetig weiter an, und der Gehaltsanstieg rangiert seit zwei aufeinander folgenden Jahren an erster Stelle in der Welt.Mit einer starken Fakultät und vorteilhaften Disziplinen bietet die SJTU Antai gezielte Ausbildungsprogramme für Studenten und Studentinnen in verschiedenen Entwicklungsphasen an, um die umfassende Entwicklung jedes einzelnen Individuums mit einer dreidimensionalen Lehrplanplattform, einer vielseitigen Praxisplattform, einer mehrstufigen Ausbildungsplattform und einer Plattform für lebenslanges Lernen zu unterstützen. In diesem EMBA-Ranking beweist der Karrierefortschrittsindex, der weltweit an der Spitze steht, einmal mehr die Leistungen von Antai bei der Förderung innovativer Talente. In der globalen MBA-Rangliste, die von QS im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, rangiert das MBA-Programm der SJTU Antai auf Platz 31 in der Welt und auf Platz 1 in China für den Entrepreneurship MBA. Seit Oktober 2020 wurden acht Unternehmen von EMBA-Absolventen erfolgreich an die Börse gebracht, darunter Shengjian Environment, Zhang Xiao Quan, Hengshuai, Mustang Battery usw.Im Jahr 2018 gründete Antai, das sein hundertjähriges Bestehen hinter sich hat, das Industry Research Institute der Shanghai Jiao Tong University, um einen positiven Kreislauf zwischen Praxis, Theorie und Lehre zu fördern und einen "Antai-Vorschlag" für die globale Managementpraxis zu liefern. Bisher wurden 33 Industrieforschungsteams in Schlüsselbereichen eingerichtet, die sich auf die Volkswirtschaft und den Lebensunterhalt der Menschen konzentrieren und nach und nach ausgereifte Industrieforschungspfade bilden und vielfältige Forschungsergebnisse hervorbringen. Darüber hinaus hat sie die Praxis der Industrie tief integriert und eine Industrie-Community-Klasse durch kollegiums-, projekt-, disziplinen- und universitätsübergreifende Forschung geschaffen.Als eines der ersten EMBA-Programme in China wird das SJTU Antai EMBA-Programm im Jahr 2022 sein 20-jähriges Bestehen feiern. Antai EMBA entwickelt das Lehrplansystem ständig weiter. Die neue Version 6.0 des Lehrplansystems wird Branchenführern dabei helfen, die Geschäftspraxis mit 4 Lernmodulen, 5 Lehrplanrichtungen, 8 globalen Klassenzimmern und mehr als 30 Branchenökosystemen zu stärken. Durch die tiefgreifende Integration regionaler Entwicklungspraktiken und dynamischer Städte konzentriert sie sich auf Themen wie politische Grenzen in Peking, Finanztechnologie in Shanghai, das Ökosystem für Risikokapitalinvestitionen in Shenzhen, die Stärkung der Freihandelszone in Haikou und den Dreh- und Angelpunkt für die "Belt and Road"-Initiative in Sichuan und Chongqing und hat eine Reihe von Veranstaltungen unter dem Motto "Lernen und die Welt bereisen" entwickelt. Sie ist in China verwurzelt, baut eine offene Kooperationsplattform auf und öffnet nationale Klassen. Angesichts der Studenten und Studentinnen aus den Ländern entlang der "Belt and Road" und der exzellenten Studenten und Studentinnen aus Hongkong, Macau und Taiwan hat sie das Stipendium eingerichtet, um mehr exzellente Führungskräfte für diese Länder und Regionen heranzuziehen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662671/Antai.jpgPressekontakt:Lu Sun+86-13661823249lysun@sjtu.edu.cnOriginal-Content von: Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119957/5050737