Der erste börsengehandelte US-Bitcoin-Futures-Fonds namens ProShares Bitcoin Strategy ETF hat heute den Handel an der NYSE aufgenommen. Da die US-Börsenaufsicht SEC innerhalb der 75-tägigen Einreichungsfrist, die am Montag endete, nicht in die neue Notierung von ProShares eingegriffen hat, wurde der ETF von der Aufsichtsbehörde effektiv genehmigt. In den ersten Handelsminuten stiegen die Anteile des mit Spannung erwarteten ETF um 5% und wechseln den Besitzer bei $41,90. Der Fonds wird nicht in Bitcoin ...

