Wuxi, China (ots/PRNewswire) -"Discover China Wuxi for wider dream!" Vom 18. bis 20. Oktober findet in Wuxi der 2021 Taihu Talent Summit statt. Mehr als hundert Talente aus aller Welt, darunter Zhang Wenhong, Liu Xuezhi, Hu Run usw., kamen in Wuxi zusammen. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Wuxi werden hier mehr als 6.000 Talentprojekte und mehr als 900 "Hardcore Technology"-Errungenschaften ausgestellt. Wuxi stellt einmal mehr eine starke Stimme für Talente.Bai Changling, Direktor der städtischen Organisationsabteilung von Wuxi, sagte, dass der Taihu-Talentgipfel bereits vier Jahre in Folge stattgefunden hat. Als wichtiges Schaufenster für Wuxi ist es auch eine Serviceplattform, die internationale Talente dazu anregt, sich mit Wuxi zusammenzutun, hochrangige Talente in den Bereichen Beschäftigung und Unternehmertum zu betreuen und die Umsetzung der Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Universität und Forschung auszuhandeln.Wuxi, im Zentrum der Metropolregion Suzhou-Wuxi-Changzhou gelegen, ist die Geburtsstätte der chinesischen Wu-Kultur, der modernen nationalen Industrie und des Handels sowie der modernen städtischen Unternehmen. Es ist auch als "Perle des Taihu-Sees" bekannt. Im Jahr 2020 hat das gesamte Wirtschaftsvolumen von Wuxi 1,237 Milliarden Yuan erreicht. Mit 0,05 % der Landesfläche und 0,47 % der Bevölkerung erwirtschaftete sie 1,2 % des chinesischen BIP.In den letzten Jahren hat Wuxi der talentgesteuerten Entwicklung stets eine wichtige strategische Position eingeräumt, den "Taihu-Talentplan" energisch umgesetzt und alle Anstrengungen unternommen, um ein erstklassiges, national und international wettbewerbsfähiges Hochland für die Talententwicklung zu schaffen, und zwar durch die Einführung politischer Maßnahmen, die Zusammenführung von Karrieren, die Bindung von Dienstleistungen usw. Mit einer Reihe von Kernmaßnahmen wurden alle Anstrengungen unternommen, um den "schönsten Lebensraum für Talente" von nah und fern zu schaffen.In diesem Jahr hat Wuxi 77.000 herausragende Hochschulabsolventen eingeführt und verfügt über insgesamt mehr als 1,91 Millionen Talente. Darunter befinden sich 148.000 hochqualifizierte Talente und 17.100 Talente aus Übersee. Wuxi wurde in zwei aufeinanderfolgenden Jahren als "Chinas beste Stadt für die Einführung von Talenten" ausgezeichnet.