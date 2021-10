Jetzt ist es tatsächlich wahr - der 1. Krypto-ETF in den USA bekommt die Zulassung - und weitere sind schon in der Warteschleife. Das befeuert natürlich die bekannteste Kryptowährung Bitcoin. Wohin die Bitcoin-Schürfer jetzt ziehen, nachdem es wegen Energieengpässen in den China verboten ist - das verrät Richy in der aktuellen Börsenshow. Conny verrät wie Anleger ihre persönliche Inflationsrate errechnen können und welche Presseartikel einen Blick wert sind.