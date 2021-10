Andersen Global steigt in den indonesischen Markt mit Kooperationspartner Soewito, Fajar Partners ein, einer der größten Steuerberatungskanzleien in diesem Land, die als TaxPrime firmiert.

TaxPrime wurde im Jahr 2012 von Senior Partner Soewito und dem Managing Partner Muhamad Fajar Putranto gegründet, die zuvor als Steuerbeamte für Indonesiens Generaldirektion für Steuern (Directorate General of Taxes, DGT) tätig gewesen waren. Das in Jakarta ansässige Unternehmen ist in drei Büros mit neun Partnern, drei Senior Advisors und über 170 Fachleuten tätig, die sich mit Komplettservice auf multinationale Unternehmen fokussieren, und zwar in den Bereichen Steuer- und Zoll-Compliance, Steuer- und Zollberatung, Transfer-Pricing, Streitbeilegung bei Steuer- und Zollangelegenheiten sowie internationale Steuertransaktionen und Strukturierungsmaßnahmen.

"Unsere Firma hat es sich zur Aufgabe gemacht, erstklassigen Service zu bieten, und wir sind ständig bestrebt, unser Fachwissen zu erweitern", erklärte Fajar. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global unterstreicht unser Engagement, Kunden einen reibungslosen Ablauf ihrer globalen Geschäfte zu bieten, und wir freuen uns auf das Zusammenwirken mit den gleichgesinnten Fachleuten der Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner der Organisation."

Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Anderson, fügte hinzu: "TaxPrimes Wachstum in den vergangenen Jahren ist wirklich beeindruckend, und die Firma genießt einen ausgezeichneten Ruf auf dem Markt. Ihr herausragender Kundenservice und Fachwissen unterstreichen ihren Einsatz für verantwortungsvolle Unternehmensführung, und ihr Anschluss an unsere Plattform wird sich für Kunden, die in dem Land und der Region tätig sind, als sehr wirkungsvoll erweisen.

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 323 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211019006090/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700