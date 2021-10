New York (ots/PRNewswire) -Die Gäste können jetzt auf dem romantischsten Gebäude der Welt um ihre Hand anhalten und auf ihr "Ja" anstoßenHeute hat das Empire State Building (ESB) den Startschuss für "Happily Ever Empire" - ein unvergessliches Antragspaket, das Paaren VIP-Zugang zur Observatory Experience bietet. Die Karteninhaber sind eingeladen, in einer besonderen Ecke des ikonischen Observatoriums im 86. Stock des Gebäudes unter freiem Himmel einen Heiratsantrag zu machen und mit einer Flasche Champagner auf den denkwürdigen Moment anzustoßen.Das exklusive Paket - zum Preis von 1.000 Dollar pro Paar - beinhaltet eine private Führung durch die beeindruckenden Ausstellungen des Empire State Building, die die Geschichte des Gebäudes und die klassischen Liebesgeschichten, die sich darin abgespielt haben, vorstellen. Nachdem die Paare ihre Verlobung auf dem weltberühmten Observatorium im 86. Stock gefeiert haben, sind sie eingeladen, auf das Observatorium im 102. Stock zu gehen, das mit seinen raumhohen Fenstern atemberaubende Fotos mit einem atemberaubenden 360-Grad-Blick bietet."Es gibt keinen besseren Ort, um die Liebe zu feiern, als das romantischste Gebäude der Welt", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. "Das Empire State Building hat in seiner Geschichte schon so viele Liebesgeschichten erlebt, und wir freuen uns, nun ein exklusives, romantisches und individuell gestaltbares Heiratsantragserlebnis für Paare aus aller Welt anbieten zu können."Das Observatorium des Empire State Buildings wurde kürzlich von Grund auf überarbeitet. Dazu gehören ein eigener Gästeeingang, ein 930 Quadratmeter großes digitales und taktiles Museum, das die Ikone von ihrer Entstehung bis zu ihrem heutigen Platz in der Popkultur feiert, sowie das völlig neu gestaltete Observatorium im 102. Stock. Die Renovierungsarbeiten umfassen auch branchenführende Verbesserungen der Umweltqualität in Innenräumen (IEQ) wie aktive bipolare Ionisierung, MERV 13-Filter und verbesserte Belüftung, die dazu führten, dass das Gebäude als erstes in Amerika das WELL Health-Safety Rating erhielt.Tickets sind erhältlich unter https://www.esbnyc.com/buy-tickets/happily-ever-empire erhältlich. Sie müssen 21 Jahre alt sein, um sie zu kaufen.Das "Happily Ever Empire"-Paket muss mindestens 24 Stunden im Voraus gebucht werden, wobei pro Tag nur eine begrenzte Anzahl von Reservierungen möglich ist. Fotografen, Familienangehörige und Freunde müssen hier Express-Tickets separat erwerben, um an der Feier teilnehmen zu können.Weitere Informationen über das Empire State Building und sein Observatorium finden Sie unter www.esbnyc.com.###Informationen zum Empire State BuildingDas Empire State Building, "Das berühmteste Gebäude der Welt" im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), steigt 443 Meter über Midtown Manhattan von der Basis bis zur Antenne auf. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86. Stockwerk des Observatoriums, dem einzigen 360-Grad-Freiluft-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, orientiert die Besucher für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Das Jahr 2021 ist das Jahr des 90-jährigen Bestehens des Gebäudes, das am 1. Mai 1931 offiziell eröffnet wurde. Vom American Institute of Architects zum "America's Favorite Building" erklärt, von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt gekürt und von Lonely Planet zur Nummer 1 unter den New Yorker Attraktionen gekürt, empfängt es jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus aller Welt.Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn, Shutterstock und Global Brands Group sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für die Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäudes auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, oder TikTok.Informationen zum Empire State Realty TrustEmpire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt". Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens umfasst zum 30. Juni 2021 940.000 vermietbare Quadratmeter, davon 870.000 Quadratmeter in 14 Büroimmobilien, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie etwa 65.000 Quadratmeter im Einzelhandelsportfolio.Empire State Realty Trust ist führend auf dem Gebiet der Energieeffizienz in der bebauten Umwelt und der Nachhaltigkeit, wobei 76 Prozent des förderfähigen Portfolios ENERGY STAR zertifiziert sind und zu 100 Prozent mit erneuerbarem Windstrom betrieben werden. Als erstes kommerzielles Immobilienportfolio in Nord-, Mittel- und Südamerika, das das evidenzbasierte, von Dritten verifizierte WELL Health-Safety Rating für Gesundheit und Sicherheit erhalten hat, hat ESRT zusätzlich die höchstmögliche GRESB 5-Sterne-Bewertung und die Green-Star-Anerkennung für die Nachhaltigkeitsleistung von Immobilien und wurde zu einem Fitwel Champion für gesunde, leistungsstarke Gebäude. Um mehr über Empire State Realty Trust zu erfahren, besuchen Sie esrtreit.com und folgen Sie ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.