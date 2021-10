Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -Excelra, ein führender Daten- und Analyseanbieter für Life-Science-Unternehmen, hat die Ernennung von Sudip Nandy zum 1. Oktober 2021 in den Vorstand des Unternehmens bekannt gegeben.Nandy ist ein anerkannter Unternehmensleiter mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen globale Strategie, Unternehmensaufbau und Investitionen. Er ist derzeit Senior Advisor und war zuvor als Managing Director und Operating Partner bei der Private-Equity-Firma ChrysCapital tätig, einer führenden Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von rund 4 Milliarden USD. Während seiner Tätigkeit als Operating Partner war er Vorstandsvorsitzender der Infogain Corporation in Kalifornien und Vorstandsmitglied bei Liquid Hub Inc., einem Unternehmen von Capgemini. Darüber hinaus ist Nandy Mitglied des Vorstands von GeBBS Healthcare, einem Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich Revenue Cycle Management für Gesundheitsdienstleister in den USA anbietet.Zuvor war Nandy CEO und Geschäftsführer (Indien) von Aricent, einem KKR-Unternehmen. Als ehemaliger Chief Strategy Officer und Leiter für M&A bei Wipro leitete er erfolgreich mehrere Fusionen und Übernahmen, die das Unternehmen zu einem der weltweit führenden IT-Dienstleistungsunternehmen machten. Während seiner Zeit bei Wipro war er auch President of Technology, Media & Telecom SBU und leitete die wachstumsstarke globale Geschäftseinheit Engineering Services."Sudip bringt bemerkenswerte Erfahrung als Unternehmensleiter mit und hat mit technologiegeführten innovationsorientierten Unternehmen zusammengearbeitet. Wir freuen uns, ihn im Vorstand von Excelra begrüßen zu dürfen", erklärte D. S. Brar, Präsident des Verwaltungsrats. "Wir sind davon überzeugt, dass seine herausragende Erfolgsbilanz beim Aufbau von wachstumsstarken globalen Organisationen und seine Leitung beim strategischen Management von organischem und anorganischem Wachstum ein großer Gewinn für Excelra sein werden."Sudip Nandy erklärte: "Die meisten Innovationen werden heute durch den Einsatz mehrerer Technologien angetrieben. Die bahnbrechenden disruptiven Technologien, die zum Fortschritt führen, werden stark durch den Zusammenfluss von Deep Technology und Deep Domain beeinflusst. Ich freue mich sehr, dem Vorstand von Excelra beizutreten, einer Organisation, die mit der Life-Sciences-Branche zusammenarbeitet, um die Transformation mit Big Data und künstlicher Intelligenz auf spannende und bislang nicht gekannte Weise voranzutreiben."Nandy hat einen Bachelor-Abschluss in Physik mit Auszeichnung vom Indian Institute of Technology in Kharagpur und einen weiteren in Elektrotechnik und Elektronik vom Indian Institute of Science in Bengaluru. Er hat zudem einen MBA vom Indian Institute of Management in Ahmedabad.Informationen zu Excelra:Die Daten- und Analyselösungen von Excelra unterstützen die Innovation in den Biowissenschaften vom Molekül bis zum Markt. Der Excelra Edge basiert auf der Harmonisierung heterogener Datensätze und der Anwendung von innovativem bioinformatischem Know-how und Technologien, um die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln mit zuverlässigen und ergebnisorientierten Erkenntnissen zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.excelra.com/Pressekontakt:richten Sie bitte an:Jigesh ShahJigesh.shah@excelra.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpgOriginal-Content von: Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138827/5050834