MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Energie/Preisexplosion:

"Nach zehn Jahren des süßen Träumens im energiepolitischen Wolkenkuckucksheim erlebt Deutschland gerade ein böses Erwachen: Die Preise für Strom und Sprit steigen dramatisch, Normalverdiener fürchten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können und der Chefvolkswirt der mittelständischen Wirtschaft warnt, Deutschland taumle von der Corona-Krise direkt in eine wohlstandsgefährdende Wirtschaftskrise. Die Deutschen können nun die Folgen des Experiments studieren, das die Physikerin Angela Merkel mit dem Doppelausstieg aus Kernkraft und Kohle am lebenden Objekt exerzierte. Wann wohl dämmert dem künftigen Kanzler Olaf Scholz, dass seine Respekt-Partei SPD deutsche Gelbwestenproteste riskiert, wenn Energie zum Luxusgut wird und Konzerne in großer Zahl Jobs ins energiesichere Ausland verlagern?"/yyzz/DP/he