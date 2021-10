KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Insolvenzantrag des Flughafens Hahn:

"Was passiert denn, wenn der schlimmste Fall eintritt? Für diese Frage muss sich die Region endlich wappnen. Sie muss eigene Überlegungen anstellen, wie es mit dem Airport auch dann weitergehen kann, wenn der Hammer fiele, und welche zukunftsfähigen Alternativen sich im Hunsrück bieten. Klar ist: Wenn der Hahn endgültig abstürzt, dann dürften die hochfliegenden Pläne der Chinesen dahin sein. Die Investoren aus dem Reich der Mitte wird es im Zweifel relativ wenig interessieren, was danach aus dem Hunsrück wird. Dass man allerdings den Eindruck bekommt, dass auch das Land eigentlich nur noch froh ist, dass man das Problem nicht mehr selbst am Hals hat, ist nicht akzeptabel. Der permanente Hinweis aus Mainz, dass man als Land ja nicht mehr der Eigner sei, schafft jedenfalls herzlich wenig Vertrauen."/yyzz/DP/he