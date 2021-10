EQS Group-News: SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz

SoftwareONE veranstaltet heute ihren virtuellen Capital Markets Day



20.10.2021 / 07:00



Medienmitteilung SoftwareONE veranstaltet heute ihren virtuellen Capital Markets Day Stans, Schweiz I 20. Oktober 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software und Cloud-Technologielösungen, veranstaltet heute seinen virtuellen Capital Markets Day, um Investoren, Analysten und Finanzmedien vertiefte Einblicke in die Strategie, Geschäftsbereiche und finanzielle Performance zu geben. Die Guidance für das Gesamtjahr 2021 und die mittelfristigen Ziele werden bestätigt. Während des ersten Capital Markets Day des Unternehmens, werden CEO Dieter Schlosser und weitere Mitglieder der Geschäftsleitung vertiefte Einblicke in die Unternehmensstrategie, die Geschäftsbereiche und die finanzielle Performance des Unternehmens geben. Rodolfo J. Savitzky, neuer CFO von SoftwareONE ab Januar 2022, wird ebenfalls teilnehmen. SoftwareONE wird die Guidance für 2021 bestätigen, dies unter der Annahme, dass sich das Umfeld durch COVID-19 nicht wesentlich verschlechtert: - Bruttogewinnwachstum von über 10% für die Gruppe bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung von InterGrupo, für die ein Wachstum von ca. 4% gegenüber Vorjahr veranschlagt wird; - Bereinigte EBITDA-Marge von ca. 30%; - Dividendenausschüttungsquote im Bereich von 30-50% des bereinigten Jahresgewinns. Über 2021 hinaus erwartet SoftwareONE weiterhin ein währungsbereinigtes Bruttogewinnwachstum im mittleren Zehnprozentbereich, wobei das EBITDA-Wachstum über dem Bruttogewinnwachstum liegen soll. Dieter Schlosser, CEO von SoftwareONE, sagte: «Wir sind stolz auf unseren strategischen Weg und die Erfolge seit unserem Börsengang vor zwei Jahren. Und mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass wir die Marktchancen nutzen können, wenn Unternehmen auf der ganzen Welt ihre digitale Transformation in die Cloud fortsetzen. Gemeinsam mit meinen Kollegen, freue ich mich darauf, heute weitere Details darüber zu teilen, wie wir nachhaltiges und profitables Wachstum vorantreiben wollen, unterstützt durch Innovation, unseren aussergewöhnlichen Talentbasis und kundenorientiertes Denken, um unsere Ziele zu erreichen.»

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Strategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. SoftwareONE unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung von Anwendungen und der Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds und verwaltet und optimiert gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände sowie deren Lizenzierung. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 8'300 Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com. SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, das die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

