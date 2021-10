DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

KWS schließt Geschäftsjahr 2020/2021 erfolgreich ab und erhöht Dividende



20.10.2021 / 07:00

Einbeck, 20. Oktober 2021 KWS schließt Geschäftsjahr 2020/2021 erfolgreich ab und erhöht Dividende Umsatz steigt um 2 %, währungsbereinigt um 9 % - Jahresüberschuss und Ergebnis je Aktie +16 % - Höhere Dividende von 0,80 € je Aktie (Vj: 0,70 €) vorgeschlagen - Weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2021/22 geplant Die KWS Gruppe (ISIN: DE0007074007) erzielte im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatzzuwachs von ca. 2 % auf 1,31 Mrd. €. Die Kennzahlen EBIT und EBITDA lagen auf dem Niveau des Vorjahres; der Jahresüberschuss und das Ergebnis je Aktie verzeichneten dagegen einen deutlichen Anstieg. "Unsere Geschäftszahlen haben sich auch im vergangenen Jahr sehr erfreulich entwickelt, sodass wir unsere Dividende deutlich anheben können", kommentierte Eva Kienle, Finanzvorstand von KWS. "Mit unserem Fokus auf innovativem Saatgut punkten wir in etablierten und neuen Märkten und wachsen damit stetig und nachhaltig. Gleichzeitig bauen wir konsequent unsere Digital Farming Angebote aus und bieten unseren Kunden damit zusätzlichen Service. Im neuen Geschäftsjahr werden wir diesen erfolgreichen Weg fortsetzen und weiter wachsen." Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2020/2021 um 2,2 % auf 1.310,2 (1.282,6) Mio. €. Auf vergleichbarer Basis (ohne währungsbedingte Effekte) stieg der Umsatz um 8,8 %. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) der KWS Gruppe verbesserte sich um 2,4 % auf 230,9 (225,5) Mio. €. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit 137,0 (137,4) Mio. € trotz geplant höherer Aufwendungen für Forschung & Entwicklung sowie signifikanter Währungsbelastungen auf dem Niveau des Vorjahres. Das Finanzergebnis verbesserte sich deutlich auf 5,2 (-7,8) Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert. Dazu trug neben einem besseren Zinsergebnis von -12,2 (-18,6) Mio. € ein höheres Beteiligungsergebnis der at equity bilanzierten Gesellschaften von 17,4 (10,8) Mio. € bei. Die Steuern auf Einkommen und Ertrag beliefen sich auf -31,6 (-34,3) Mio. €. Daraus ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 110,6 (95,2) Mio. € sowie ein Ergebnis je Aktie von 3,35 (2,89) €. Der Freie Cashflow verbesserte sich in der Berichtsperiode deutlich auf 84,2 (Vorjahr: 31,5 Mio. € ohne Berücksichtigung des Erwerbs von Pop Vriend Seeds), im Wesentlichen aufgrund eines strikten Working Capital Managements sowie einer vorsichtigeren Investitionspolitik vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie.



Wesentliche Kennzahlen im Überblick in Mio. € 2020/21 2019/20 +/- Umsatz 1.310,2 1.282,6 2,2% EBITDA 230,9 225,5 2,4% EBIT 137,0 137,4 -0,3% Finanzergebnis 5,2 -7,8 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 142,2 129,5 9,8% Steuern 31,6 34,3 -7,9% Jahresüberschuss 110,6 95,2 16,2% Ergebnis je Aktie in € 3,35 2,89 15,9% Geschäftsentwicklung nach Segmenten Das Segment Mais erzielte im Berichtsjahr mit 774,0 Mio. € einen Umsatz auf Vorjahresniveau (775,7 Mio. €); währungsbereinigt verzeichnete das Segment einen Anstieg von 8,3 %. Zum währungsbereinigten Wachstum trugen im Wesentlichen die südamerikanischen Märkte Argentinien und Brasilien sowie die Region Europa bei. In Europa entwickelten sich insbesondere die in den vergangenen Jahren eingeführten, leistungsstarken Hybridsorten für Körnermais sehr erfreulich, sodass wir unsere Marktposition in diesem Bereich deutlich stärken konnten. In Brasilien konnten das Geschäftsvolumen durch die erfolgreiche Kommerzialisierung leistungsstarker Hybridmais-Sorten deutlich ausgeweitet und Marktanteile gewonnen werden. In Nordamerika entwickelte sich der Umsatz des Joint-Ventures AgReliant in einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld leicht rückläufig. Währungseffekte aus der Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro wirkten sich zudem deutlich belastend aus. Das Segmentergebnis stieg um 6,3?% auf 71,3 (67,1) Mio. €. Hierzu trugen insbesondere gestiegene Ergebnisbeiträge in Nordamerika und Brasilien bei. Die EBIT-Marge des Segments stieg leicht von 8,6?% auf 9,2?%. Im Segment Zuckerrüben stieg der Umsatz aufgrund des wachsenden Erfolgs innovativer KWS Sorten um 6,6 % auf 524,3 (491,8) Mio. €. Die Nachfrage nach CONVISO(R) SMART setzte sich im Berichtsjahr fort, die entsprechenden Sorten sind inzwischen in 25 Ländern verfügbar. Darüber hinaus wurden erste Umsätze mit neu eingeführten Sorten, die auf einer neuen Cercospora-Toleranz (CR+) beruhen, erzielt. Nachsaaten aufgrund winterlicher Witterung im Frühjahr 2021 wirkten sich vor allem in Frankreich, Deutschland und den USA positiv auf die Umsatzentwicklung aus. Währungseffekte, im Wesentlichen aus der Relation des Euro zum US-Dollar sowie zur türkischen Lira, belasteten mit -6,4 % den Umsatz; währungsbereinigt verzeichnete das Segment einen Anstieg von 13,0 %. Das Segmentergebnis konnte auf 174,7 (170,1) Mio. € gesteigert werden, die EBIT-Marge lag mit 33,3 (34,6) % leicht unter dem Vorjahresniveau. Im Segment Getreide blieb der Umsatz mit 191,2 (191,2) Mio. € auf Vorjahresniveau; währungsbereinigt stieg der Umsatz um ca. 3 %. Während das Geschäft mit Gerstensaatgut vor allem wetterbedingt mit 5 % leicht rückläufig war, konnte der Umsatz von Rapssaatgut im Zuge gestiegener Preise ausgebaut werden (10 %). Das Geschäft mit Weizensaatgut legte ebenfalls rund 10 % zu. Der Umsatz mit Hybridroggensaatgut entwickelte sich vor dem Hintergrund gesunkener Anbauflächen in der EU sowie nachteiliger Währungseffekte leicht rückläufig. Das Segmentergebnis ging im Wesentlichen aufgrund gestiegener Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf 21,3 (26,4) Mio. € zurück. Die EBIT-Marge betrug 11,1 % und lag damit unter dem Vorjahr (13,8 %). Die Umsätze im Segment Gemüse, in das die Geschäftsaktivitäten des erworbenen Gemüsesaatgutunternehmens Pop Vriend Seeds einbezogen werden, erreichten 58,2 Mio. € und lagen damit deutlich unter dem Vorjahreswert (83,5 Mio. €). Der Rückgang ist weitgehend auf geringere Verkäufe von Spinatsaatgut infolge der Covid-19-Pandemie sowie auf belastende Währungseffekte zurückzuführen. Das Geschäft mit Bohnensaatgut verzeichnete dagegen einen Anstieg von rund 13 %. Das Segmentergebnis (bereinigt um Effekte im Rahmen der Kaufpreisallokation für die Akquisition von Pop Vriend Seeds) erreichte 7,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung nicht-zahlungswirksamer Effekte aus der Kaufpreisallokation von zum Fair-Value bewerteten Vorräten (-4,1 Mio. €) sowie Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte (-21,9 Mio. €) lag das Segmentergebnis bei -18,1 Mio. €. Die Umsatzerlöse des Segments Corporate lagen bei 6,0 (4,6) Mio. €. Diese werden im Wesentlichen von den landwirtschaftlichen Betrieben von KWS in Deutschland, Frankreich und Polen generiert. Weiterhin werden im Segment Corporate sämtliche übergreifende Kosten für die zentralen Funktionen der KWS Gruppe sowie grundlegende Forschungsaufwendungen abgebildet, daher fällt das Segmentergebnis regelmäßig negativ aus. Das Segmentergebnis verbesserte sich deutlich auf -92,0 (-104,6) Mio. €, im Wesentlichen aufgrund positiver Währungseffekte aus Finanzierungsinstrumenten sowie pandemiebedingter Kosteneinsparungen. Der Unterschied zur Gesamtergebnisrechnung der KWS Gruppe und der Segmentberichterstattung ergibt sich aus den Anforderungen der Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) und ist in der folgenden Überleitungstabelle für die zentralen Größen Umsatz und EBIT zusammengefasst: Überleitungstabelle in Mio. € Segmente Überleitung KWS Gruppe1 Umsatz 1.553,8 -243,6 1.310,2 EBIT 157,2 -20,2 137,0 1 Ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD. Investitionstätigkeit Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie verfolgte die KWS Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 eine vorsichtige Investitionspolitik, die Investitionen gingen daher auf 81,3 (108,0) Mio. € zurück. Die Investitionstätigkeit folgte im Berichtsjahr den langfristigen Wachstumsplanungen mit Fokus auf der Errichtung und Erweiterung von Produktions-, Forschungs- & Entwicklungskapazitäten. Geplante Gewinnverwendung: Deutlicher Anstieg der Dividende Aufgrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung werden Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 2. Dezember 2021 für das Geschäftsjahr 2020/2021 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,80 (0,70) € je Aktie vorschlagen. Damit würden 26,4 (23,1) Mio. € an die Aktionäre der KWS SAAT SE & Co. KGaA ausgeschüttet. Dies entspräche einer Ausschüttungsquote von 23,9 (24,3) %, mit der KWS weiterhin im Rahmen ihrer an der Ertragskraft des Unternehmens ausgerichteten Ausschüttungspolitik einer Dividendenzahlung von 20 bis 25 % des Jahresüberschusses der KWS Gruppe bleiben würde. Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022: Weiteres Wachstum erwartet Aufgrund eines sich aufhellenden Agrarumfelds mit teilweise deutlichen Preisanstiegen für Agrarrohstoffe geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2021/2022 von einer steigenden Nachfrage nach Saatgut aus. Für die KWS Gruppe wird daher ein Umsatzwachstum von

5 bis 7 % erwartet. Die EBIT-Marge wird bei etwa 10 % sowie bereinigt um nicht-zahlungswirksame Effekte aus Kaufpreisallokationen im Rahmen von Unternehmenserwerben in einer Bandbreite zwischen 11 % und 12 % erwartet. Die Forschungs- & Entwicklungsquote soll in einer Spanne von 18 bis 20 % liegen. Der Geschäftsbericht 2020/2021 steht unter www.kws.de/ir zum Download zur Verfügung. Über KWS* KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Etwa 6.000 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro. Seit 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 250 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. *Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD. Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter(R) unter https://twitter.com/KWS_Group . Ansprechpartner: Peter Vogt

