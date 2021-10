FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Auch gute US-Unternehmenszahlen und Optimismus im Technologiesektor dürften zur Wochenmitte den Dax zunächst nicht weiter nach oben treiben. Etwas oberhalb von 15 500 Punkten tut sich der deutsche Leitindex derzeit schwer. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start prozentual quasi unverändert mit 15 514 Punkten. In New York hatten am Vortag positiv aufgenommene Quartalszahlen den Risikoappetit der Investoren wieder größer werden lassen. Es sei ein starker Handelstag gewesen trotz weiter steigender Renditen am Anleihemarkt, hieß es von der Commerzbank. Starke Unternehmensgewinne milderten bislang die Sorge über eine anziehende Inflation und höhere Renditen ab, so die Experten.

USA: - GEWINNE - Solide Quartalszahlen der beiden im Dow Jones Industrial enthaltenen Konzerne Johnson & Johnson (J&J) und The Travelers haben den US-Leitindex am Dienstag angetrieben. Zur Schlussglocke legte der Dow um 0,56 Prozent auf 35 457,31 Punkte zu und hält sich damit weiter in der Nähe des Rekordhochs von Mitte August. Andere führende US-Börsenbarometer legten noch etwas mehr zu: Der S&P 500 rückte um 0,74 Prozent auf 4519,63 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 15 410,72 Zähler aufwärts.

ASIEN: - ETWAS FESTER - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Vor allem Technologiewerte waren in China gefragt. Anleger hoffen, dass die Welle regulatorischer Eingriffe des Staates in die Branche langsam abebbt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte zuletzt um 0,07 Prozent zu. In Hongkong ging es für den Hang Seng um deutlichere 1,3 Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei-225 gewann 0,28 Prozent.



DAX 15515,83 0,27

XDAX 15509,59 0,12

EuroSTOXX 50 4166,83 0,37

Stoxx50 3612,21 0,14



DJIA 35457,31 0,56

S&P 500 4519,63 0,74

NASDAQ 100 15410,72 0,72°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 168,24 -0,12%°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1649 0,13

USD/Yen 114,51 0,12

Euro/Yen 133,40 0,26°



ROHÖL:





Brent 84,68 -0,40 USD

WTI 82,46 -0,50 USD°



/jha/