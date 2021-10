- Die Indizes an der Wall Street knüpften an frühere Gewinne an und legten erneut zu. Der S&P 500 gewann 0,74%, der Nasdaq 100 stieg um 0,71% und der Dow Jones legte um 0,56% zu - Die Aktien in Asien wurden uneinheitlich gehandelt - der Nikkei und der S&P/ASX 200 verzeichneten leichte Gewinne, der Kospi gab nach und die Indizes aus China hatten Mühe, eine gemeinsame Richtung zu finden - Die DE30-Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Kassasitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...