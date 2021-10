Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen ruhigen Handelstag hinter sich. Zwischen Hoch und Tief lagen gerade einmal 70 Punkte. Am Ende schloss der DAX in der Nähe des Tageshochs bei 15.514 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,3 Prozent bzw. 41 Zählern. Marktidee: Software AG Die Software AG hat gestern den Ausblick für das Digitalgeschäft nach unten korrigiert. Die Aktie rauschte daraufhin in die Tiefe und schloss rund elf Prozent im Minus. Gleichzeitig gab es im Tagesverlauf bereits einen ersten Erholungsversuch. Aus technischer Sicht richtet sich der Fokus jetzt vor allem auf zwei wichtige Widerstände.