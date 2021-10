The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2021ISIN NameDE000HLB5GZ8 LB.HESS.-THR.IS.10C/2017FR0012243814 BPIFRANCE FIN. 14/21 MTNFR0010347989 CADES 06-21 MTNDE000HSH4ZL8 HCOB IS 15/21FR0011059088 REP. FSE 11-21 O.A.T.US50066RAC07 KOREA NAT. OIL 16/21 REGSXS0695263730 BNG BK 11/21 MTNPL0000106670 POLEN 11-21XS1886120168 DONGFENG MOT.(HK) 18/21XS1895133723 INTER-AMER.DEV.BK18/21MTNFR0013233426 BOLLORE 17/22SE0007158928 STARBREEZE AB A SK-,20FR0013266087 KORIAN 17-UND. CV FLRDE000DK0JSX7 DEKABANK MTN SERIE 7631US4581X0DE52 INT.-AMER.DEV.BK 18/21FLRUSU9220MAA19 VENT.GBL.C.P 21/29 REGS