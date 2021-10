Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel auf breiter Front fester. Die Vorgaben aus den USA sind nach guten Unternehmenszahlen positiv. Nach der starken Vorwoche und der Konsolidierung am Vortag scheint der SMI damit wieder an seinen Aufwärtstrend anzuknüpfen und nun die Marke ...

