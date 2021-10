Nach der Konsolidierung am Vortag ist der Dax im gestrigen Handel in eine Seitwärtsphase übergegangen. In einer Spanne von gerade einmal 70 Punkten pendelte der Deutsche Aktienindex um die Marke von 15.500 Zählern hin und her. Schließlich beendete der Leitindex den Handelstag am oberen Ende der Handelsspanne bei 15.515 Punkten und verbuchte ein Plus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...