Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Teuerungsentwicklung wird von den Akteuren an den Finanzmärkten und der Politik weiterhin genauestens beobachtet, so die Analysten der Helaba.Echte Entspannungssignale seien weder an der Ölpreisfront zu erkennen, noch sei heute bei den deutschen Erzeugerpreisen mit einer Trendumkehr zu rechnen. Im Gegenteil: Die Importpreise würden dem Erzeugerpreisindex den Weg nach oben weisen. Angesichts dessen würden auch die Inflationserwartungen weiter anziehen. Derweil würden sich die EZB-Politiker unverändert entspannt zeigen. Gestern erst habe der französische Notenbankchef, Villeroy de Galhau, den Zinserhöhungsspekulationen eine Absage erteilt. Er sehe keinen Grund, die Zinsen vor 2023 zu erhöhen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...