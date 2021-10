Auch gute US-Unternehmenszahlen und Optimismus im Technologiesektor dürften zur Wochenmitte den DAX zunächst nicht weiter aufwärts treiben. Etwas oberhalb von 15.500 Punkten tut sich der deutsche Leitindex derzeit schwer. Etwa eine halbe Stunde vor dem Xetra-Start wird der DAX +0,27% etwas niedrger gesehen bei nun 15.475 Punkten. In New York hatten am Vortag positiv aufgenommene Quartalszahlen den ...

