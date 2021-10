Die am Montagabend neu vorgestellten Apple-Produkte kommen bei den Anlegern gut an. Seit Wochenbeginn steht die Aktie des iPhone-Riesen deutlich im Plus. Zudem hat sie auf ihrem Weg nach oben zwei Kaufsignale generiert. Nun gilt es noch diese wichtige Marke zu überwinden.Seit Anfang Oktober hat die Apple-Aktie endlich wieder Fahrt aufgenommen. Zuvor stürzte sie vom neuen Rekordhoch bei 157,26 Dollar um über zwölf Prozent ab und setzte schließlich wie vermutet an der massiven Unterstützungszone zwischen ...

