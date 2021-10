Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel nach den Vortageszuwächsen wenig verändert präsentiert. Gegen 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1643 Dollar und lag damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1655 Dollar festgesetzt.Der Euro vollzog am Dienstag eine dynamische Ausbruchsbewegung nach ...

