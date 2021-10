Vancouver, BC, 20. Oktober 2021, Sienna Resources Inc. ("Sienna" oder das "Unternehmen") (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0-Deutschland) freut sich, die am 30. September 2021 gemeldete Optionsvereinbarung zum Erwerb des Lithiumprojekts Blue Clay im Clayton Valley, Nevada nun abgeschlossen zu haben. Dieses Projekt umfasst 94 zusammenhängende lithiumhöffige Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 1950 Acres. Das Management plant nun, so bald wie möglich zu bohren, was voraussichtlich in diesem Quartal erfolgen wird.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources, erklärt: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss des Erwerbs dieses spannenden Lithiumprojekts. Die Lithiumpreise sind diese Woche auf ein Allzeithoch gestiegen und wir freuen uns darauf, so bald wie möglich mit der Arbeit an diesem bohrbereiten Projekt zu beginnen. Nevada hat sich zu einer der begehrtesten Lithiumadressen der Welt entwickelt, und Sienna verfügt über mehrere Standorte in dieser produktiven Region. Das Management ist sehr optimistisch, was die kurzfristigen Aussichten für dieses Projekt betrifft, und erwartet einen konstanten Nachrichtenfluss."

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung hat der Optionsnehmer das ausschließliche Recht und die Option, vom Eigentümer durch die Ausgabe von insgesamt vier Millionen Stammaktien (vorbehaltlich einer viermonatigen Haltedauer) und durch Barzahlungen in Höhe von insgesamt 60.000 Dollar in bar eine 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft zu erwerben. Für detailliertere Angaben siehe unten:

a) Zahlung von 30.000 Dollar an den Optionsgeber ("Chancellor Corp" oder der "Optionsgeber") und Ausgabe von 2.000.000 Stammaktien an den Optionsgeber innerhalb von fünf (5) Tagen nach Genehmigung durch die TSX Venture Exchange ("Börse");

b) Zahlung von 30.000 Dollar an den Optionsgeber und Ausgabe von 1.000.000 Stammaktien an den Optionsgeber vor dem Datum, das sechs (6) Monate nach dem Datum der Genehmigung durch die Börse liegt; und

c) Ausgabe von 1.000.000 Stammaktien an den Optionsgeber vor dem Datum, das zwölf (12) Monate nach dem Datum der Genehmigung durch die Börse liegt.

1) Der Optionsnehmer stimmt auch zu, alle jährlichen Steuern und Gebühren zur Aufrechterhaltung der in Anhang "A" aufgeführten Claims (die "Claims") zu zahlen und dem Eigentümer einen Zahlungsnachweis vorzulegen.

2) Der Optionsnehmer stimmt auch der Zahlung aller während des Due Diligence-Verfahrens fälligen Wartungsgebühren zu, und falls keine Einigung erzielt wird, ist der Eigentümer bereit, dem Optionsnehmer den Restbetrag aller Gebühren zu erstatten, die zur Aufrechterhaltung der in Anhang "A" aufgeführten Claims (die Claims) zu zahlen sind.

3) Bei Erfüllung der oben in den Absätzen 3 und 4 genannten Verpflichtungen erwirbt der Optionsnehmer 100 % der Rechte, Eigentumsrechte und Beteiligung an und für die Liegenschaft, die nur Folgendem unterliegt:

a) einer 1,5%igen Net Smelter Return ("NSR", Netto-Verhüttungsgebühr) (wie genauer in der beigefügten "Anlage B" beschrieben) an den Eigentümer, sofern der Optionsnehmer das Recht hat, jederzeit 0,75 % der NSR für 500.000 Dollar bis Produktionsbeginn zu kaufen; und

b) Vorlage einer schriftlichen Mitteilung an den Eigentümer über seine Absicht, seine Option gemäß der Vereinbarung auszuüben.

Über Sienna Resources Inc.

Das Hauptaugenmerk von Sienna Resources ist auf die Exploration und die Erschließung hochgradiger Lagerstätten in politisch stabilen, ökologisch verantwortungsvollen und ethischen Bergbaugebieten gerichtet. Sienna ist eine Partnerschaft mit einem an der New York Stock Exchange notierten Bergbauunternehmen hinsichtlich zweier separater Projekte in Skandinavien eingegangen, einschließlich der vormals produzierenden orogenen Goldprojekte Bleka und Vekselmyr im Süden von Norwegen, bei denen es sich um in Grünstein enthaltene Goldsysteme handelt und des Platingruppenelement-Projekts Kuusamo in Finnland, das direkt an das Projekt LK angrenzt und von Palladium One Mining Inc. weiterentwickelt wird. Zu den Projekten von Sienna in Nordamerika gehört das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North, das direkt an die 7,1 Millionen - Palladiumäquivalente Unzen schwere Lagerstätte Marathon von Generation Mining Ltd. grenzt. Sienna verfügt ebenfalls über ein Lithiumprojekt im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada, Standort des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika, unweit der von Albemarle Corp. betriebenen Lagerstätte Silver Peak und der Gigafactory von Tesla Motors Inc. Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Greg Thomson, PGeo, dem beratenden Geologen und qualifizierte Person gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Sienna aufgenommen werden möchten senden Sie bitte eine E-Mail an info@siennaresources.com für Informationen oder folgen uns auf Twitter unter @SiennaResources an.

Kontaktdaten

Tel: 1.604.646.6900

Fax: 1.604.689.1733

http://www.siennaresources.com/

mailto:info@siennaresources.com

"Jason Gigliotti"

President, Director

Sienna Resources Inc.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62117Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62117&tr=1



