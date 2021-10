Privater Rechtsschutz ist kein Standardprodukt mehr, die Versicherer zeigen sich sehr innovativ und damit up to date. Aber: Das Leistungsspektrum muss genau analysiert werden. Im aktuellen Rechtsschutz-Rating vergeben die Analysten von Franke und Bornberg alle auf ihrer Skala verfügbaren Noten - die Höchstwertung allerdings nur selten. Einerseits scheint hierzulande das Motto zu gelten "Bloß keinen Streit vermeiden", denn Schätzungen zufolge ist in Deutschland jeder Vierte in ernsthafte Streitigkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...